Kevin De Bruyne est le nouveau capitaine, Courtois et Lukaku vice-capitaines

Kevin De Bruyne sera le nouveau capitaine des Diables Rouges après la retraite internationale d'Eden Hazard, a communiqué l'Union belge de football (URBSFA) mardi. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku ont eux été nommés vice-capitaines.

"Kevin récupère le brassard après la retraite d'Eden en tant que Diable Rouge. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont les nouveaux vice-capitaines", a écrit l'URBSFA sur Twitter.

De Bruyne, 31 ans, succède ainsi à Eden Hazard qui avait annoncé sa retraite internationale après l'élimination en phase de poules de la Coupe du monde en décembre dernier. Le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco a donc opté pour le natif de Tronchiennes. "On a plusieurs idées. On en parlera d'abord à l'équipe", avait d'ailleurs déclaré Tedesco vendredi lors de la conférence de presse de l'annonce de sa sélection. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku seront eux vice-capitaines.