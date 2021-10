Thibaut Courtois après la défaite contre la France: "Il n’y a pas de frustration"

La Belgique a été éliminée en demi-finales de la Ligue des Nations. Jeudi, à Turin, les Diables Rouges ont été battus 2-3 par la France. Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e) avaient donné un double avantage à la Belgique, mais Karim Benzema (62e), Kylian Mbappé (69e, sur penalty) et Théo Hernandez (90e) ont renversé la situation en seconde période.

"On a bien joué en première mi-temps notamment au niveau de la possession. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On n’est pas restés calmes avec le ballon. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage", a déclaré Thibaut Courtois à notre micro.

"Je n’ai pas revu les buts. Mais sur le premier, face à des joueurs comme ça, c’est normal qu’ils aient la classe pour faire ça dans la surface. Pour le 2e but, c’est dommage ce penalty. On savait que 2-0 ce ne serait pas assez face à la France. Il n’y a pas de frustration. Le match de samedi face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des Nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match."