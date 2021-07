Comme après la défaite en finale de l'Euro 2016 face au Portugal, certains fans français sont persuadés de s'être fait flouer par l'arbitre. Ils avaient alors créé une pétition, à l'époque, pour obtenir la réorganisation de la rencontre dans de bonnes conditions. Sans succès.

Une nouvelle pétition est sortie du bois ces derniers jours. Elle concerne le huitième de finale entre la France et la Suisse. Selon le supporter à l'origine du projet, Yann Sommer n'a pas respecté les règles sur le penalty raté de Mbappé. "Lors de la séance de Tir au but du match France - Suisse le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du Tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir la les règles n’ont pas été respectées", reprend la pétition.

Rappelons que le VAR avait vérifié cela avant de rapidement valider le ticket suisse. Plus de 200.000 personnes ont déjà signé cette pétition...