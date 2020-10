Arnaud Bodart déçu de ne pas avoir pu revenir: "On a eu un peu de malchance"

Le Standard n'a pas débuté parfaitement sa saison européenne. Le club liégeois s'est incliné 0-2 à domicile face aux Glasgow Rangers en Europa League.

Capable de rivaliser, le Standard a finalement concédé deux buts. "C'est dommage parce qu'on avait bien commencé le match", explique Arnaud Bodart au micro de la RTBF. "On a un peu de malchance, corner, penalty, je ne suis pas loin de l'avoir. On arrive à la mi-temps avec des occasions plus franches. Puis c'était compliqué, on a mal entamé la seconde période. Eux ont pris confiance en ayant quelques occasions et puis vient cette pluie qui a rendu le match très très compliqué. Ce but ne change rien au final".

Les Rouches tenteront de faire mieux jeudi prochain à Benfica.