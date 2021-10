Enzo Scifo et Mouscron, c'est déjà terminé. Il s'agira d'ailleurs de la toute dernière expérience de l'ancien Diable Rouge, qui a confirmé dans les colonnes de Sudinfo son intention de quitter le monde du football. Joueur réputé, il n'aura pu confirmer son potentiel sur le banc et ne souhaite plus y revenir.

"Je me demandais si j’appartenais toujours au monde du football. Je ne voulais pas regretter d’arrêter définitivement mon rôle d’entraîneur. C’est pourquoi j’ai voulu relever ce défi à Mouscron. Avec les bonnes personnes, cela aurait pu marcher. Mais je connais maintenant la réponse à ma question : mentalement, je ne suis plus capable de m’adapter à ce milieu", a lancé l'ancien coach des hurlus.

Mais ce n'est pas tout. Visiblement touché par le mauvais déroulement de l'expérience, Enzo Scifo n'a pas caché son incompréhension concernant l'organisation du club mouscronnois. "Mouscron était mourant, nous avons relevé le défi de reconstruire le club, mais après quelques semaines, vous entendez des membres du conseil d'administration dire que nous serions promus. Ce club n'a pas de structure, seulement des membres du conseil d'administration qui pensent qu'ils le sont", a-t-il poursuivi.

C'est donc un clap de fin pour Scifo.