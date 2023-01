Taichi Hara, prêté par Alavés, fait son retour à Saint-Trond

(Belga) Le Japonais Taichi Hara revient à Saint-Trond, où il est prêté par Alavés jusqu'au terme de la saison. Le STVV l'a annoncé lundi.

L'attaquant de 23 ans avait inscrit 8 buts en 28 rencontres de championnat la saison passée pour les Trudonnaires. Il était ensuite retourné à Alavés, qui l'avait recruté du club croate d'Istra en 2021, participant à 15 rencontres de la deuxième division espagnole, avec un but à son actif. "Nous avons enregistré des résultats positifs lors du premier tour", a expliqué le directeur sportif André Pinto. "Notre équipe forme un bloc difficile à déstabiliser, grâce à l'organisation solide et au travail de chacun. Avec l'arrivée d'Hara, nous aurons une capacité de marquer supplémentaire et plus d'options offensives. Taichi connaît l'entraîneur, les équipiers et le système de jeu, ce qui lui permet de s'intégrer facilement." Saint-Trond occupe la huitième position du championnat après 22 rencontres. Une place qui lui permettrait de disputer les Europe playoffs après la saison régulière. (Belga)