"Ils vont balayer les Belges": pour cet ancien joueur des Bleus, la France va écraser tout le monde à la Coupe du Monde

La France arrivera à la Coupe du Monde au Qatar avec un statut de favori pour le titre mondial. Champions en titre, les Bleus auront fort à faire pour conserver leur couronne, plus encore après la déception de l'Euro 2020, que la France avait quitté après une défaite contre la Suisse en huitième de finale.

Marcel Desailly, champion du monde en 1998, n'a pas manqué de donner un gros avantage à son pays en vue du tournoi qatari. Interrogé par le Daily Mail, Desailly a estimé que les Bleus étaient sur une autre planète. "En 2002, 70% de l'équipe avait plus de 30 ans. Nous étions plus conscients de l'enjeu. Dans l'équipe actuelle, ils ne se rendent pas encore compte de l'ampleur de leur victoire en 2018. Ils n'ont pas le poids du succès sur leur conscience. Ils sont plus jeunes, ils ont beaucoup plus d’avenir. Pensez à Kylian Mbappé, il ne se rend pas compte. Il en cherche plus. Je pense qu'ils ne subiront pas la même pression", a-t-il avancé.

Ce qui, visiblement, devrait les rendre injouables. "Je m'attends à ce que la France balaye les Brésiliens, les Argentins, les Néerlandais, les Belges. Je crois que la France peut gagner", a même lancé Desailly. Reste à confirmer cela sur le terrain.