"Je voulais retourner à Chelsea", "Une sorte de colère en moi": Romelu Lukaku balance tout après son retour à l'Inter Milan

Romelu Lukaku est de retour à l'Inter Milan. L'attaquant belge revient en Italie un an à peine après un départ qui avait fait parler, lui qui sortait d'une saison historique, sans doute la meilleure de sa carrière. Il avait alors pris la direction de Chelsea pour un retour qu'il espérait en grâce. Ce ne fut pas le cas, avec une saison difficile, la faute notamment à des propos à Sky Italia qui avaient mis à mal la relation entre le public et le Diable Rouge.

Dans une interview accordée à DAZN, Romelu Lukaku a décidé de donner sa version des faits. "Je voulais vraiment retourner à Chelsea, parce que c’est mon équipe préférée depuis que je suis enfant", a-t-il déclaré d'emblée. "J’ai eu la chance de devenir un joueur clé là-bas, mais tout ne s’est ensuite pas passé comme prévu. Après les derniers matches du championnat, j’ai alors commencé à me poser des questions sur mon avenir. Je sentais que ce serait toujours difficile à Chelsea, donc j’ai préféré revenir à l’Inter. Quand je suis revenu, j’ai vraiment été touché par l’amour des gens, envers moi et ma famille. Je les remercie sincèrement, et je veux m’excuser pour la façon dont je les ai quittés. Mais c’est sur le terrain que je dois leur rendre tout ça".

Maintenant qu'il a obtenu gain de cause, Lukaku compte bien profiter de son statut. Et retrouver sa forme. "J’ai une sorte de colère en moi. Cette saison à Chelsea me donne une motivation supplémentaire, je veux faire encore mieux qu’avant ! Car, malheureusement, je pense qu’en un an, les gens ont oublié de quoi je suis capable…", a-t-il lâché.