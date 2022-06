"Pire documentaire de l'histoire", "Une honte": le documentaire sur la vie de Paul Pogba se fait dézinguer

Meilleur sur le terrain que devant une caméra visiblement...

Sorti depuis quelques semaines, le documentaire sur la vie de Paul Pogba nommé "The Pogmentary" a fait un gros flop à en croire les réseaux sociaux et les sites spécialisés. Sur le site cinéma IMDb, connu pour noter les films, séries et documentaires, le docu de la Pioche récolte une moyenne d'une étoile sur 10...

Les spectateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à lyncher le programme. "Quel documentaire minable de ce prétentieux narcissique", "Si je pouvais mettre 0/10 je le ferai" ou encore "Comment un documentaire peut-il être aussi mauvais ?", peut-on lire dans les commentaires du site spécialisé américain.

Dans des commentaires un peu plus construits, on peut lire que les spectateurs reprochent un documentaire beaucoup trop égocentré et mal réalisé par la plateforme Amazon Prime. Il y est également signalé que Pogba aurait un comportement désagréable et irrespectueux durant la durée du documentaire.

Sur le point d'être transféré à la Juventus, Paul Pogba aura à cœur de faire oublier ces critiques sur le terrain. Un bon gros Pogflop.