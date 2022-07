C'est signé: Divock Origi est un joueur de l'AC Milan

Divock Origi est un joueur de l'AC Milan. La ligue italienne a confirmé la nouvelle sur son site internet. Le Diable Rouge, libre depuis l'expiration de son bail à Liverpool, a signé un contrat de 4 ans en faveur du club italien, qui n'aura pas déboursé un euro pour le recruter.

Origi est entré dans l'histoire de Liverpool, notamment grâce à des buts légendaires en Ligue des Champions, contre le Barça par exemple. Mais il n'y disposait pas d'un statut de titulaire. Ce transfert doit permettre au Diable Rouge de jouer davantage, lui qui rêve de disputer la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Il rejoint un autre Diable Rouge sur place, à savoir Alexis Saelemaekers.

Origi s'est forgé un palmarès impressionnant avec Liverpool, où il a remporté la Ligue des Champions (2019), la Premier League (2020), la Coupe d'Angleterre (2022), la Coupe de la Ligue (2022), la Supercoupe d'Europe (2019) et la Coupe du monde des clubs (2019). Jamais réellement titulaire à Anfield, Origi aura toutefois compilé 41 buts et 18 assists en 175 matches pour les Reds. Son but contre le FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions 2019, décisif pour l'accession en finale, a récemment été élu comme le plus important de l'histoire du club.

Formé à Genk puis rapidement exilé à Lille, où il est passé pro en 2013, Origi a été acheté par Liverpool à l'été 2014. Ce n'est qu'un an plus tard, après être resté en prêt dans le Nord, que le fils de Mike Origi a rejoint la Premier League. Après la France, l'Angleterre et l'Allemagne, où il a évolué lors de la saison 2017-2018 à Wolfsburg en prêt, Origi va donc découvrir un quatrième championnat majeur. Chez les Rossoneri, champions pour la première fois depuis 2011, le 19e titre de leur histoire, l'attaquant de 27 ans va rejoindre Alexis Saelemaekers.

Origi entrera notamment en concurrence avec Olivier Giroud et Rafael Leao. Sélectionné pour la première fois chez les Diables en mai 2014 par Marc Wilmots, Origi a participé aux cinq matches de la Coupe du monde au Brésil, marquant son premier but pour les Diables contre la Russie. Depuis l'arrivée de Roberto Martinez à l'été 2016, le natif d'Ostende a dû se contenter de 10 apparitions avec l'équipe nationale. Enchaîner matches et buts à San Siro, ce qu'il n'est jamais réellement parvenu à faire à Liverpool, pourrait venir inverser la tendance.