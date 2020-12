Coupe du Monde 2022 au Qatar: voici les dix groupes de qualifications de la zone Europe

La Belgique affrontera le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie dans le groupe E des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l'issue du tirage au sort réalisé lundi à Zürich en Suisse.

La France, championne du monde en titre, retrouvera dans leur groupe D l'Ukraine, que les Bleus avaient éliminée lors d'un barrage renversant sur la route du Mondial 2014 (0-2, 3-0), et la Finlande, qui a créé la surprise en novembre en amical au stade de France (victoire 2-0). La Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan complètent ce groupe.

La Suisse a été versée dans le groupe C de l'Italie, de l'Irlande du Nord, de la Bulgarie et de la Lituanie.

Le Portugal, champion d'Europe 2016, affrontera notamment la Serbie et la République d'Irlande lors de ces éliminatoires, qui ont accouché d'un groupe G très relevé avec les Pays-Bas de Memphis Depay, la Turquie du capitaine Burak Yilmaz, la Norvège du prodige Erling Haaland ou encore la Macédoine du Nord, invitée surprise de l'Euro l'été prochain.

Ces éliminatoires européens doivent attribuer 13 billets qualificatifs pour la Coupe du monde et démarrer dès le mois de mars 2021, avant même la tenue de l'Euro 2020, reporté à l'été 2021 pour cause de crise sanitaire.

Les dix deuxièmes disputeront des barrages. Ils seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations qui ne sont pas qualifiés directement pour la Coupe du monde 2022, ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces douze équipes se joueront les trois derniers tickets européens pour le Mondial lors de trois parcours de qualification, composés de matchs simples à élimination directe prévus en mars 2022.

Voici les 10 groupes :

Groupe A :

Portugal

Serbie

Irlande

Luxembourg

Azerbaïdjan

Groupe B :

Espagne

Suède

Grèce

Géorgie

Kosovo

Groupe C :

Italie

Suisse

Irlande du Nord

Bulgarie

Lituanie

Groupe D :

France

Ukraine

Finlande

Bosnie-Herzégovine

Kazakhstan

Groupe E :

Belgique

Pays de Galles

Tchéquie

Belarus

Estonie

Groupe F :

Danemark

Autriche

Écosse

Israël

Îles Féroé

Moldavie

Groupe G :

Pays-Bas

Turquie

Norvège

Monténégro

Lettonie

Gibraltar

Groupe H :

Croatie

Slovaquie

Russie

Slovénie

Chypre

Malte

Groupe I :

Angleterre

Pologne

Hongrie

Andorre

Saint Marin

Groupe J :

Allemagne

Roumanie

Islande

Arménie

Liechtenstein