Deux trous et des bleus: les jambes de Cristiano Ronaldo sont dans un sale état après la défaite de son équipe (photos)

L'après-midi de Cristiano Ronaldo et Manchester United a été catastrophique ce samedi. Les Mancuniens, 7e en championnat, devaient absolument s'imposer contre Everton (17e) pour continuer de croire à une qualification en Ligue des Champions.

Mais les Toffees ont su pleinement prendre le train de leur chance quand il est passé. Avec seulement 33% de possession contre 67% pour ManU, Everton l'a emporté 1-0 grâce à une frappe d'Anthony Gordon déviée par Harry Maguire.

Le journal anglais The Sun, qualifiant même le match des Reds Devils de "pathétique".

Plus de tirs, plus de passes, plus de tirs cadrés, plus de possession et une défaite malgré tout, une situation très frustrante pour Cristiano Ronaldo qui a quitté la pelouse la tête basse.

Le Portugais, pas épargné par ses adversaires, a retiré ses protèges tibias alors qu'il était encore sur le terrain, laissant apparaître l'état de ses jambes ensanglantée.

Ronaldo et Manchester ont une semaine pour se remettre en forme et sur les bons rails avant leur prochain match, samedi 16 avril, contre Norwich.