Grosse pression à Manchester United: Cristiano Ronaldo va rencontrer les dirigeants pour tenter de forcer un transfert

La décision est proche. Cristiano Ronaldo pourrait bientôt mettre fin à la saga liée à son possible transfert. Après avoir séché le stage de pré-saison, le Portugais de 37 ans va en effet retourner au club ce mardi. Non pas pour s'entraîner, mais pour avoir une réunion décisive avec la direction.

Selon The Athletic, les dirigeants du club et le Portugais se rencontreront dans la journée. Ronaldo devrait y demander officiellement à quitter les Red Devils pour disputer la Ligue des Champions dans une autre formation. Le journal annonce que la direction s'y oppose et va avoir besoin de solides arguments pour convaincre CR7 de rester un an de plus à Manchester.

Le bras de fer entre dans une nouvelle phase.