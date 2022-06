Il devient fou: un anglais aperçoit Lionel Messi, sa réaction fait rire toute la toile (vidéo)

De passage en Angleterre pour disputer la Finalissima avec son équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi a livré un match de très grande qualité pour mener son équipe à la victoire.

Se déplaçant en bus dans les rues de Londres, certains conducteurs ont donc bu apercevoir le joueur du PSG, appuyé sur sa fenêtre. Et il y en a un que ça a surpris plus que les autres. Alors qu'il filme la scène, ce fan de foot s'emporte en se rendant compte qu'il n'est qu'à quelques mètres de Messi.

"Regardez, c'est lui, c'est le GOAT, c'est le GOAT, c'est le GOAT mec !", crie-t-il à plusieurs reprises. "GOAT", étant l'acronyme pour "Greatest Of All Time", soit "Le plus grand de tout les temps".

Une scène qui aura bien fait rire Twitter.