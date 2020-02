Kevin De Bruyne, les confessions d'un magicien: "Dans le top 5 mondial ? Qui suis-je pour juger de cela ?"

Kevin De Bruyne est un formidable joueur de football. Le Diable Rouge est en pleine bourre et reste, à ce stade, le meilleur passeur d'Angleterre. Auteur d'une performance de premier ordre face au Real Madrid, le Belge s'est encore illustré cette semaine. L'occasion d'en savoir un peu plus sur son approche du football.

Kevin De Bruyne est une superstar du football mondial. Le profil du Diable Rouge, auteur de saisons remarquables depuis son arrivée à Manchester City, intrigue l'Angleterre et l'Europe. Cette année, le Belge a déjà inscrit 9 buts et délivré 20 passes décisives en 34 rencontres.

Des performances titanesques qui font de lui l'un des joueurs les plus dangereux du continent, voire du monde. Pour Sky Sports, qui a obtenu l'interview du joueur, De Bruyne fait même partie du top 5 mondial. Interrogé à ce sujet, KDB a tenu à se montrer prudent. "Je ne suis sans doute pas très loin", a d'abord déclaré le Limbourgeois. "Mais qui suis-je pour juger de cela ? J'essaie simplement d'être le meilleur possible. Je joue bien depuis quelques années, même la saison dernière, malgré mes blessures, j'ai fait des matchs corrects. En Allemagne aussi j'ai eu de bonnes années, je me sentais heureux. Mais qui décide du classement des meilleurs joueurs ? Je ne sais pas, je pense juste que je suis proche des meilleurs", a-t-il ensuite détaillé.

En attendant, De Bruyne enchaîne les nominations au Ballon d'Or ces dernières années. Une reconnaissance qu'il sait apprécier. "C'est génial, parce que je travaille très dur pour ça, alors être reconnu comme un très bon joueur, cela fait toujours plaisir à entendre. Mais la performance collective primera toujours pour moi. Je sais que si l'équipe tourne bien, alors je pourrai être bon. On m'accordera les mérites, mais tout cela, c'est du collectif".

"Je ne refuserai jamais le brassard"

Mercredi, face au Real Madrid, Kevin De Bruyne portait le brassard de capitaine pour la quatrième fois dans son club. Un rang dont il s'est montré digne, offrant l'égalisation à Gabriel Jesus avant de prendre ses responsabilités sur penalty. Ce rôle de capitaine, De Bruyne semble l'apprécier, même s'il refuse de se comparer à son équipier chez les Diables: un certain Vincent Kompany. "Je n'ai aucune idée de la façon dont se comportait Kompany quand il a reçu le brassard il y a 7 ou 8 ans. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire quand tu es capitaine", a d'abord précisé l'ancien joueur de Genk. "Tu grandis toujours dans ce rôle, mais j'ai toujours essayé de montrer l'exemple sur un terrain. Je ne parle pas tout le temps, mais s'il faut dire quelque chose, je le dirai, dans l'intérêt de l'équipe ou parce que je sens que c'est le bon moment".

Mais pour arriver à ce stade, De Bruyne a eu besoin de l'aide d'un certain Guardiola. "Il y a quelques années, Pep m'a appelé dans son bureau. Il m'a demandé de prendre plus de responsabilité et m'a mis dans les cinq capitaines. Cette année, je suis dans les trois désignés", raconte KDB, qui commence à monter en grade et à s'imposer comme un leader. "Si l'équipe me demande d'être le capitaine, je prendrai ça comme une marque de confiance et je tenterai de montrer le meilleur exemple. Parce que cela vous donne une autre approche du football, de ce monde. Ce n'est pas un rôle uniquement de terrain. Il y a aussi des à-côtés, au niveau mental et physique, qui ne peuvent que t'aider dans ta vie en règle générale".

Mais alors sera-t-il le futur capitaine de Manchester City ? Le Belge semble y penser et prêt à relever le défi. Mais à nouveau, il préfère rester prudent. "Si on me le propose, je ne le refuserai jamais. Mais je pense que chaque chose doit venir au bon moment. Avec des gars comme Fernandinho ou David Silva, voire Agüero, je comprendrais qu'on ne me le donne pas. Ils sont là depuis tellement longtemps, ils ont montré l'exemple à beaucoup de joueurs. Je suis heureux de les suivre. Mais si j'ai l'opportunité, je dirai oui".

Un entretien instructif, qui permet de mieux situer l'approche de Kevin De Bruyne. Un joueur dont la Belgique entière attend beaucoup lors de l'Euro 2020.