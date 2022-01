Son interview ne passe pas du tout: l'entraîneur de Chelsea va sanctionner Romelu Lukaku

L'interview exclusive de Romelu Lukaku à Sky Italia ne passe pas à Chelsea. Le Diable Rouge s'y plaint ouvertement, affirmant notamment ne pas être satisfait de sa situation actuelle, alors qu'il ne s'est pas encore imposé comme un élément vital de son équipe. Il avait aussi rappelé que son souhait était au départ de prolonger à l'Inter Milan.

Des propos qui ne plaisent pas du tout en interne. Le club anglais va d'ailleurs réagir, comme l'a confirmé Thomas Tuchel en conférence de presse. "Nous le sanctionnerons", a confirmé l'entraîneur en réponse à une question qui aborde cette idée. "Nous le ferons en interne et nous le ferons ouvertement, comme l'a toujours été notre relation. Je ne ferai pas plus de commentaire à ce sujet", a déclaré le tacticien allemand. "Nous n'aimons pas cela, je n'aime pas ça, soyons honnêtes. Nous avons besoin d'un environnement calme et de concentration, cela n'aide pas", a-t-il ensuite poursuivi.

Le sujet risque donc de faire encore parler un petit moment.