L1: Marseille met fin à l'invincibilité de Reims et reprend la 2e place

La défense rémoise, qui restait sur six matches sans encaisser de but en championnat, a plié face aux assauts phocéens, et Will Still a subi sa première défaite en Ligue 1 depuis qu'il a remplacé Oscar Garcia sur le banc de Reims, en octobre.

Avec 43 points, Reims recule au 9e rang, dépassé par Lorient (8e, 44 pts).

Décomplexés face à un candidat au podium qui les avait battus 4-1 à l'aller, en tout début de saison, les Rémois ont pourtant ouvert le score dès la 13e minute. Après un magnifique contrôle, Marshall Munetsi a emmené le ballon sur la gauche de la surface avant de servir en retrait Folarin Balogun, qui a inscrit son 17e but de la saison en championnat.