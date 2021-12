La maman de Kylian Mbappé a confié quelques anecdotes sur son fils à Paris Match. Entre son enfance turbulente et la gestion de sa célébrité, Fayza Lamari dresse un portrait intimiste de son fils.

Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, s'est confiée à Paris Match au sujet de son fils. Depuis son explosion à l'AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé a les yeux du monde rivés sur lui. Champion du monde au mondial russe en 2018, Mbappé est un exemple de précocité.

Dès son plus jeune âge, Kylian montre qu'il est en avance sur les autres. La mère de famille décrit son aîné comme "un enfant attachant mais usant", ne tenant pas en place : "Il ne dormait jamais, parlait comme un moulin, s'ennuyait avec ceux de son âge. Sur le terrain et dans la vie. Tous les jours, il se levait à 6 heures pétantes et ne cessait de s'agiter que pour tomber de sommeil, à 19 h 30. Impossible de contenir son énergie dans un petit appartement ; avec lui, nous étions condamnés à l'ouverture des parcs et des zoos."

Fan des DVD du Père Castor et de Kirikou mais aussi capable de chanter sans relâche tous les titres d'un album de... Charles Aznavour, Kylian Mbappé était aussi un enfant turbulent sur les bancs de l'école révèle la maman. "Personne n'avait vu qu'en fait, il était précoce. Kylian n'était pas arrogant, il était insolent. Tout petit, déjà, tu ne pouvais pas l'obliger à faire quoi que ce soit qu'il n'ait pas décidé", ajoute-t-elle, stupéfaite quand son bambin, alors en 6e , lui a fait savoir qu'il voulait arrêter l'école pour se consacrer au football. "Il a fallu que son père le menace pour qu'il aille au bac. Plein de gamins auraient craqué, lui s'est accroché à sa passion, y sacrifiant son enfance, sa jeunesse", précise-t-elle.

Fayza Lamari a raconté à l'hebdomadaire comme il était parfois difficile de gérer son fils, heureusement qu'il dort beaucoup. "On ne mesure pas à quel point c'est difficile. Kylian, c'est une Ferrari qui roule pied au plancher en permanence. Quand il s'arrête, c'est pour récupérer: il dort tellement qu'on l'appelle 'le koala'!"

En dehors du foot, Kylian Mbappé aime particulièrement une activité : le monopoly. "Il peut jouer jusqu'à 2 heures du matin", confie-t-elle. Mbappé, comme de nombreux jeunes de son âge, est également fan de "jeux vidéo" et est "scotché à son smartphone", rapporte sa maman.

De part sa précocité, Mbappé a commencé très jeune à gagner beaucoup d'argent. Une approche à l'argent que ses parents ont surveillé de près. "À 17 ans, quand il est passé pro, on ne lui donnait que 200 euros d'argent de poche par mois quand son salaire s'élevait à 85.000. À Noël, que l'on passera comme toujours en famille, il y aura du saumon, du foie gras ; mais Kylian, tu peux être sûr qu'il ne mangera que des cochonneries. Il n'a pas de goûts de luxe", raconte encore Fayza Lamari.

"Ne pas pouvoir sortir comme tout le monde lui a pesé, quelquefois […] Il lui est arrivé de le faire en cachette, déguisé. Cela me faisait une peur bleue", se rappelle la maman qui évoque une fois où son fils a "échappé à la surveillance de ses agents de sécurité" pour aller faire "le tour du périphérique avec un ami dans une 207 rouge."

Pour conclure, la maman de l'international tricolore a parlé des plans de son fils pour le futur et révèle ce qu'il aimerait faire après sa carrière de joueur. "Le jour où Kylian ne prendra plus de plaisir, il arrêtera pour devenir entraîneur."