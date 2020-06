La petite pique de Zinédine Zidane après le but exceptionnel de Benzema: "C'est bien, il ferme un peu des bouches" (vidéo)

Le chef d'oeuvre de Karim Benzema est en train de faire le tour du monde. Son entraîneur, Zinédine Zidane, en a profité pour exprimer tout le bien qu'il pensait de son attaquant.

Un bijou: Karim Benzema a régalé, hier soir, face à Valence. Le Français a inscrit un doublé, dont une merveille de but pour inscrire le 3-0. Son enchaînement technique est tout simplement parfait et fait saliver le monde du football depuis hier soir.

Dans le lot, un certain Zinédine Zidane. Le coach du Real Madrid n'a pas caché sa joie après la rencontre. "C'est un but extraordinaire", a-t-il affirme d'emblée, avant de couvrir Benzema de ses louanges. "On sait qu’il est à l’aise avec le pied gauche, mais se lever le ballon et frapper comme ça de volée, du pied gauche, c’est un geste compliqué. C’est beau à voir et je suis content pour lui", a expliqué le Français.

Il a ensuite glissé un petit tacle, alors que les qualités de l'attaquant sont trop souvent remises en cause. "Souvent, on voit Karim comme le numéro 9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c’est que son travail, il le fait quoiqu’il arrive", a précisé Zidane.

Le Français a aussi salué la reprise d'Asensio, auteur d'un but sur sa première touche de balle après un an d'absence. L'Espagnol a aussi reçu les hommages d'Hazard, qui l'a félicité sur les réseaux sociaux. "Pas mal, ta première touche de balle", a plaisanté le Diable Rouge, qui a aussi explosé de joie devant le bijou de Benzema. "Waw", a-t-il écrit pour résumer son sentiment.



