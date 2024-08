Le mercato EN DIRECT: Chelsea lâche une fortune sur un gardien belge, Anderlecht cherche à vendre

Mike Penders a signé à Chelsea, où l'attendait un contrat jusqu'en 2032. Le jeune gardien, 19 ans, restera cependant encore cette saison dans son club de Genk, prêté désormais par le club anglais, ont annoncé les deux clubs mardi. Mike Penders, formé à Genk, n'aura joué que deux matches de D1A avec l'équipe première du club limbourgeois de Jupiler Pro League, face au Standard (0-0) et à Oud-Heverlee Louvain (3-1) lors des deux premières journées de championnat. Il aurait coûté 20 millions d'euros !

Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper to officially join from next summer.