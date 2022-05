Magnifique geste d'amitié: Mohamed Salah invite son ami, ancien footballeur devenu handicapé, à faire la fête avec les joueurs de Liverpool

Samedi soir, Liverpool a remporté la FA Cup, le deuxième trophée de sa saison. Pour soulever le trophée, les Reds ont dû batailler ferme contre Chelsea. Les deux équipes se valaient et ont dû se départager au jeu cruel des tirs au but.

Un exercice qui va tourner à l’avantage des joueurs de Jürgen Klopp. Mohamed Salah, qui n’a pas pu participer à la séance à cause d’une blessure qui l’a obligé à sortir en première mi-temps.

L’Égyptien a toutefois bien pris part aux célébrations de la victoire avec ses coéquipiers et il en a fait profiter un de ses amis, l’ancien joueur Momen Zakaria.

Peu voire pas connu du grand public européen, Zakaria était un des meilleurs talents égyptiens. Il a notamment remporté trois fois le championnat de son pays. L’ancien joueur de 34 ans a également fait 12 apparitions pour l’équipe nationale.

Zakaria n’a plus joué de match professionnel depuis 2018 et en 2020, on lui diagnostique la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Une maladie neurodégénérative qui affecte le cerveau et qui n’a pas de remède. Aujourd’hui, il doit se déplacer en fauteuil roulant.

En 2020, Mohamed Salah avait déjà rendu hommage à son ami, qui venait d’apprendre sa maladie, en imitant sa célébration en mettant ses mains sur ses oreilles. Hier soir, Salah avait invité Zakaria au stade pour assister à la finale et l’a même fait venir dans le vestiaire où l’ancien joueur a fait la fête avec les stars de Liverpool comme s’il avait toujours fait partie de l’équipe. Il a même pu tenir le trophée.

Liverpool a encore trois matchs capitaux à jouer cette saison, deux en championnat pour essayer de dépasser Manchester City (qui compte trois points de plus) et la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (28 mai, en direct sur RTL TVI). Pour ce sprint final, Jürgen Klopp voudra compter sur ses meilleurs éléments. L’Allemand a donné des nouvelles, après le match, sur la blessure de son attaquant. "Mo est venu et il a dit qu'il pouvait continuer, mais j'ai ressenti une petite chose. J’espère qu’il ira bien".