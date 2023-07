Mondial: "Hausser le niveau d'exigence" des Bleues contre la Jamaïque (Wendie Renard)

Hervé Renard (sélectionneur): "Après plus de trente jours de préparation, on a hâte que cette compétition commence, elle commence par un match qui est loin d'être facile, on s'est bien préparés, à nous d'aborder ce match dans les meilleures conditions psychologiques et de remporter ce premier match qui est très important."

Wendie Renard: "On s'est préparées, on a répété le mot +intensité+ avec le staff. On le voit avec le début de la compétition, avec beaucoup de duels, d'intensité, on sait à quoi s'attendre, il faut hausser le niveau d'exigence individuel. Par le passé on a eu cette tendance à bien démarrer, mais dans les phases à élimination directe il nous a manqué de la fraîcheur. Chaque compétition est différente, on doit se servir de tout ce qui s'est passé dans le passé car on ne perd jamais, on apprend. Même si on aime gagner en sélection, ce n'est jamais la même chose que le club. En sélection, on n'a pas tout le temps qu'on a en club, il faut aller vite."

. La menace Khadija Shaw

Hervé Renard: "Elle a un profil particulier, c'est une attaquante redoutable. Ce qui est important c'est que les filles la connaissent bien, les filles doivent être attentives, et aussi sur les côtés avec leur vitesse en contre-attaque, dans les transitions. On est prévenus, à nous d'être à la hauteur".