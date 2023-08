Mondial: le Panama, dernier obstacle avant les huitièmes pour les Bleues

La première place, scénario le plus probable à moins d'un faux pas face aux Panaméennes, n'est en effet plus si avantageuse. Avant la dernière journée, la Colombie est en bonne position pour terminer première du groupe H devant la puissante Allemagne, qui hériterait donc des Bleues dans ce cas de figure.

Contre le Panama, 52e nation mondiale et déjà éliminée de son premier Mondial, les Bleues d'Hervé Renard vont surtout lutter contre une possible décompression.

Interrogée également sur une possible décompression, l'attaquante Kadidiatou Diani a aussi balayé cette idée: "on a assez discuté entre nous après la Jamaïque (0-0), on était vraiment remontées (...). J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties avant en sélection (...). Et je pense qu'on est dans le même état d'esprit pour affronter le Panama".

"Il n'y a aucune place pour le relâchement, tout le monde en a conscience", avait affirmé lundi la milieu Kenza Dali. Après la performance remarquée contre les Brésiliennes, "les attentes sont hautes, on ne peut plus décevoir".

Le temps réduit entre les deux rencontres (trois jours complets) peut convaincre le sélectionneur de faire tourner, au moins légèrement, en vue des tours suivants.

Il a d'ailleurs promis "quelques changements pour le onze de départ", "cela dépendra de la récupération des joueuses car le laps de temps est très court entre les matches".

- Un onze remanié -

Touchée au mollet gauche la semaine passée, la capitaine Wendie Renard a serré les dents pendant 90 minutes contre la Seleçao, mais peut avoir besoin de repos après sa tête victorieuse à Brisbane en fin de match. "Tout a été géré sans douleur, sans pépin", a-t-elle néanmoins balayé.

Sa mise au repos probable va profiter à Elisa De Almeida, qui s'est tenue prête jusqu'au dernier moment samedi mais est finalement restée sur le banc toute la rencontre.

A gauche, Estelle Cascarino sera certainement préférée à la latérale Sakina Karchaoui, qui a enchainé la totalité des deux premiers matches de poule.

Devant, la jeune Vicki Becho, 19 ans, qui a fait une belle entrée à Brisbane avec de bons débordements et des remises dans la surface adverse, est pressentie pour remplacer une autre Lyonnaise, Eugénie Le Sommer, également buteuse samedi.

A ses côtés, Kadidiatou Diani a besoin de poursuivre sa montée en puissance, après avoir débuté le Mondial en deça physiquement à la suite d'une blessure à la clavicule fin mars.

Dans l'entre-jeu, Kenza Dali et Sandie Toletti, qui seraient suspendues pour les huitièmes en cas de nouveau carton jaune, font partie des changements à attendre, au profit de Clara Mateo et Léa Le Garrec.

Selma Bacha, qui a fait son retour contre le Brésil après son entorse à la cheville, devrait être titularisée milieu gauche.