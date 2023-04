"On ne va pas vous laisser faire": Kylian Mbappé enrage et vole au secours de Romelu Lukaku après les insultes racistes

Romelu Lukaku a, à nouveau, du supporter des cris racistes dans le championnat italien, coutumier du fait. Le Diable Rouge a égalisé pendant le temps additionnel du match de Coupe entre l'Inter et la Juventus (score final 1-1) sur penalty, mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche.

Rapidement, Big Rom a reçu de nombreuses réactions d'encouragements en commentaire de sa publication Instagram. Kylian Mbappé, l'International français, a même publié une story sur le réseau social, sous forme d'avertissement à l'encontre des auteurs des cris racistes. "2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme", peut-on lire: