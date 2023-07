La Suisse et la Norvège en huitièmes de finale, la Colombie renverse l'Allemagne

La Suisse et la Norvège ont obtenu leur billet pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde féminine 2023, dimanche. Elles ont pris les deux premières places du groupe A, au détriment de la Nouvelle-Zélande et des Philippines.

La Suisse a pu se contenter d'un match nul contre les hôtes néo-zélandaises à Dunedin (0-0) pour terminer à la 1re place de la poule A. Invaincues, les Suissesses ont accumulé 5 points, un de plus seulement que leurs adversaires du jour, qui ont été dépassées au classement par la Norvège.

Les coéquipières d'Ada Hegerberg, laissée sur la touche, ont rempli la mission en venant à bout des Philippines (6-0), avec un triplé d'Haug (6e, 17e, 90e+5), un but d'Hansen (31e) et un de Reiten (53e) ainsi qu'un but contre son camp de Barker (48e). Harrison a été exclue côté philippin (67e), 10 minutes après son entrée au jeu.