Le FC Porto enregistre l'arrivée de Nico Gonzalez en provenance du FC Barcelone

Formé à la Masia, Gonzalez, 21 ans, a joué 37 matches pour l'équipe première à Barcelone. Il n'entrait pas dans les plans de Xavi la saison dernière et a été prêté à Valence, avec qui il a disputé 26 matches.

Le FC Porto indique avoir payé 8,4 millions d'euros pour s'offrir les services du relayeur, qui s'est engagé jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. "Je suis sûr que ce sera incroyable de jouer ici", a commenté le principal intéressé sur le site des Dragons. "Je suis un joueur très physique, un joueur qui travaille beaucoup. Je peux me sacrifier et travailler pour l'équipe. Sergio Conceição est un grand entraîneur qui exploite au maximum le potentiel d'un joueur et on m'a dit de me préparer à beaucoup travailler". Nico est le fils de Fran Gonzalez, l'ancien capitaine du Deportivo La Corogne qui avait remporté la Liga en 2000.