Manchester City-Real Madrid EN DIRECT: De Bruyne et Courtois s'affrontent à un pas de la finale

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

Les compositions

Manchester City: Ederson, Ruben Dias, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Gabriel Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Valverde, Kroos, Modric, Mendy, Rodryvo, Vinicius, Benzema

L'avant match

la Liga a un peu perdu de sa superbe avec la profonde crise qui a secoué l'un des géants espagnols, le FC Barcelone, et les départs successifs de la plupart des stars planétaires du championnat, Neymar en 2017, Cristiano Ronaldo en 2018 et Lionel Messi en 2021.



Mais le grand Real reste le détenteur du record de trophées dans l'épreuve-reine européenne (13) et rêve d'une nouvelle finale, quatre ans après son dernier sacre. L'équipe d'Ancelotti devra pour cela faire un sort à Manchester City, finaliste 2021, qui ambitionne de décrocher un premier sacre en C1, objectif de ses richissimes propriétaires émiratis.



"On va affronter les rois de cette compétition, donc quoi qu'il en soit, on va souffrir", a reconnu l'entraîneur de City, Pep Guardiola, longtemps bête noire du Real lorsqu'il entraînait le Barça (2008-2012). City a pour lui son jeu de passe virevoltant, porté par ses petits gabarits Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden ou Bernardo Silva. Mais le géant madrilène, qui rêve de disputer une nouvelle finale au stade de France après celle remportée en 2000 contre Valence (3-0), compte sur son inégalable culture européenne et sur son avant-centre, un Karim Benzema en état de grâce.