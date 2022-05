Un hors-jeu qui a fait parler: l'UEFA explique pourquoi le but de Benzema contre Liverpool a été refusé (vidéo)

Karim Benzema était proche d'exulter en fin de première mi-temps, samedi, en finale de la Ligue des Champions. Et pour cause: le Français avait réussi à trouver le chemin des filets sur une phase confuse, avant que le VAR ne l'annule pour une position de hors-jeu. C'est pourtant bien Fabinho qui avait touché le ballon en dernier, annulant, en théorie, cette situation. Mais alors pourquoi a-t-on annulé ce but ?

Interrogée par Marca, l'UEFA est revenue sur cette phase. "La VAR et M. Turpin ont estimé que Fabinho s'était jeté pour défendre le ballon de Valverde, mais sans l'intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde. On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n'annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n'y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l'action de "hors-jeu" commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant", a répondu l'instance européenne du football.

Cela confirme les dires de notre consultant Mbaye Leye, qui avait évoqué cette possibilité sur le plateau.