L'international norvégien Hugo Vetlesen, né en Belgique, arrive au Club Bruges

Arrivé en octobre 2020 à Bodö/Glimt, Vetlesen, 23 ans, 1m73, a inscrit 32 buts et adressé 37 assists en 123 matchs, dont 16 buts et 12 assists la saison dernière en championnat, la Eliteserien. Cette saison, débutée en avril, il a déjà marqué trois buts et donné autant d'assists dans le championnat de Norvège.

Il a obtenu sa première cape internationale lors de l'amical contre la Finlande (1-1) le 20 novembre dernier.