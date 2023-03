Première défaite en Ligue 1 pour Will Still et Reims

Will Still a connu sa première défaite en championnat à la tête du Stade de Reims, qui s'est incliné 1-2 face à Marseille dimanche dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. L'équipe champenoise n'avait plus perdu en championnat depuis que le Belge avait été nommé T1 en octobre, soit une série de 19 matchs sans défaite.