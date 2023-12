Sandro Schwarz nouvel entraîneur de Dante Vanzeir chez les Red Bulls de New York en MLS

Sandro Schwarz a été nommé jeudi nouvel entraîneur des Red Bulls de New York. L'Allemand de 45 ans entraînait précédemment le Hertha Berlin. Il découvrira la Major League Soccer (MLS) et aura sous ses ordres Dante Vanzeir, entre autres.

Schwarz a été licencié en avril dernier du Hertha, relégué en deuxième division à la fin de la saison. Il a également entraîné Mayence et le Dynamo Moscou, en Russie, durant sa carrière. L'Allemand remplace l'Américain Troy Lesesne, qui a quitté le club le mois dernier.

"Sandro est un leader qui correspond à notre culture et son expérience en tant qu'entraîneur principal en Europe correspond à ce que nous voulons réaliser", a déclaré Jochen Schneider, le directeur sportif allemand du club new-yorkais.

Les Red Bulls ont terminé le dernier exercice à la 8e place de la conférence est et ont ensuite échoué au premier tour des playoffs. Dante Vanzeir a disputé 19 matches de MLS et inscrit deux buts depuis son arrivée en février. Il a écopé d'une suspension de six matches pour avoir tenu des propos racistes lors d'une rencontre face aux San Jose Earthquakes en avril.