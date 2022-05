8 Ironman en 8 jours sur 8 îles différentes: le Belge Matthieu Bonne relève un défi hors du commun (photos)

Il aura fallu beaucoup de force et de courage à Matthieu pour réussir son incroyable exploi. Ce Belge de 28 ans vient de réussir le défi le plus intense de sa vie en réalisant 8 'Ironman' en 8 jours et sur 8 îles différentes.

Un Ironman est un triathlon dans sa formule la plus longue (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,195 km -un marathon- à pied pour terminer). Matthieu l'a fait tous les jours pendant huit jours.

Au total, cet Ostendais aura parcouru 30,4 km de natation, 1440 km de vélo et 337,6 km à pied sur les 8 îles des Canaries qu'il a parcourues en long et en large.

Ce défi fou est né dans la tête de son entraîneur, Luc Van Lierde double vainqueur de l’Ironman d’Hawaï (réputé pour être le plus dur du monde). Après une solide préparation, Matthieu a entamé son éprouvant road trip à La Palma le 5 mai dernier. Il a continué au rythme d’un triathlon par jour à El Hierro, La Gomera, Tenerife, Grande Canaria, Fuerteventura et Lanzarote.

Le jour, l'athlète nage, roule et court. La nuit, il se repose autant que possible tout en assurant le déplacement vers l'île suivante. Pour sa 8e et dernière étape, Matthieu s'est rendu à La Graciosa. Une île dépourvue de toute route.

"Je suis prêt à donner chaque morceau de mon âme pour réussir. Cette île est de la pure magie pour moi. Elle a quelque chose de mythique et de terrifiant. Quand je suis arrivé, il y a deux mois à Lanzarote, j’ai décidé de ne pas faire de reconnaissance à La Garciosa, parce que je voulais garder le mystère entier jusqu’au moment de mon arrivée pour mon challenge", a expliqué Bonne.

Matthieu n'en est pas à son premier exploit. Ce sportif de l'extrême a déjà traversé la Manche à la nage et est le premier à avoir nagé l'entièreté de la côte belge. Il partage ses nombreux exploits sur son compte Instagram.