Alexander Doom: "Super content aussi par ce chrono record"

Alexander Doom est le nouveau champion d'Europe du 400m. Il a été sacré samedi soir à Rome en établissant en 44.15 secondes non seulement un nouveau record de Belgique mais aussi un record des championnats d'Europe. Le précédent appartenait au Britannique Iwan Thomas en 44.52 et remontait à 1998.

"J'ai maintenant le record national indoor et outdoor. Je suis heureux que je l'enlève à Jonathan qui a toujours couru à un niveau tellement élevé. Le faire lors d'un Euro et ne pas être si éloigné du record d'Europe (44.07)..."

Ce nouveau titre, qui s'ajoutent à ses titres mondiaux individuel et en relais indoor de Glasgow en mars, pourrait changer ses perspectives en vue des Jeux.

"Je me suis concentré sur Liemarvin Bonevacia (le Néerlandais médaille de bronze) qui m'avait surpris en partant très vite hier (en demi-finale). Mon virage s'est aussi très bien passé. Dans les cent derniers mètres, je savais que Dobson (le Britannique médaille d'argent) allait sans doute revenir. Mais ma dernière ligne a été la meilleure de ma saison jusqu'à présent. Cela a encore bien réussi aujourd'hui", a-t-il expliqué.

Une performance d'autant plus étonnante que Doom a souffert du psoas après sa demi-finale et qu'il a dû être strappé.

"Absolument, j'ai toujours eu à l'esprit une médaille avec les relais messieurs et le mixte. Une finale individuelle est certainement possible. Il va falloir en discuter parce que cela va faire énormément de courses. Ce ne sera pas possible de tout courir au même niveau, il faudra faire des choix."