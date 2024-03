Anas Messaoudi vainqueur par k.o technique face à l'Argentin Luis Ernesto Rueda

L'arbitre Jean Houblon a arrêté dès le deuxième des huit rounds le combat complètement inégal entre Anas Messaoudi, 30 ans, qui accusait plus de 70 kilos sur la balance, et Luis Ernesto Rueda, 37 ans, tête d'affiche de la réunion de boxe All Eyez On Brussels IX, jeudi soir au Claridge.