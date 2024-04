Anvers s'empare de la 2e place, Malines écarte définitivement Alost

En Elite Silver, les 20 points et 10 rebonds de Pape Badji n'ont pas suffi à Alost qui, face à Malines, encaisse un second revers (72-81) après une belle série tandis que Louvain l'emportait 65-82 à Den Helder et que Mons complétait le coup de balai des clubs belges en gagnant 83-90 à Feyenoord. Au classement provisoire, les trois vainqueurs confortent leur position avec 30 points. Repoussé à trois longueurs et trois rencontres à jouer, Alost n'est plus dans la course tandis que le Brussels (27 points mais un match de moins) peut encore entretenir un faible espoir mais n'est plus seul maître de son destin puisqu'il n'affronte plus aucun de ses concurrents directs.

La deuxième phase se poursuivra dimanche avec trois rencontres, une en Elite Gold et deux en Elite Silver.