Athlétisme: Gervais Hakizimana, une vie et une mort liées à Kiptum

Le parcours de cet athlète rwandais de niveau correct avait été pour le moins atypique: il avait écumé les courses françaises et enchaîné les petits boulots avant de rencontrer le futur roi des 42,195 km.

Il y a 15 ans, Gervais Hakizimana débarque chez cet "entraîneur bénévole et passionné" qui l'héberge alors plusieurs mois, dans le sillage de Dieudonné Disi, international rwandais sur route, piste et en cross.

Ce Rwandais vivait entre le Kenya et la France, pays qu'il a rejoint en 2008 pour "changer sa vie", comme l'expliquait à l'AFP Philippe Plancke, un professeur des écoles dans le Nord et qui le connait bien.

Il y a quelques mois, le mystérieux Kiptum, ovni débarqué sur la planète marathon en décembre 2022 (vainqueur à Valence en 2h01:53), se présentait comme un athlète sans entraîneur. Mais au soir de son stupéfiant record du monde à Chicago, le 8 octobre 2023, il avait fièrement posé devant un panneau "2 h 00 min 35 sec", son nouveau record du monde -plus rapide que la légende Eliud Kipchoge, en compagnie de Hakizimana, qu'il avait alors présenté comme son entraîneur.

- Travailler "misérablement" -

Comme des dizaines de coureurs d'Afrique de l'Est, Hakizimana écume durant des années les courses de l'Hexagone pour, quand ça veut bien sourire, des primes de victoires de quelques centaines d'euros. Apprécié des organisateurs, il jongle entre le français, l'anglais et le swahili et officie à ce titre comme traducteur des athlètes kényans.

"Je vivais pour la course à pied. J'avais besoin d'argent, je courais tous les week-ends, avait-il raconté à l'AFP. Je payais la scolarité de jeunes de ma famille au Rwanda."