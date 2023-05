Aux obsèques de Bernard Lapasset, le dernier hommage à un "visionnaire"

"Dans le sport, on a l'habitude de célébrer les victoires et d'encaisser les défaites, mais Bernard était un champion à part car il ne perdait quasiment jamais", a affirmé Tony Estanguet lors d'un discours prononcé devant les 600 personnes massées dans la cathédrale de Tarbes.

De nombreuses personnalités du rugby et du sport ont rendu un dernier hommage ému à l'ancien patron du rugby français et mondial Bernard Lapasset, décédé à 75 ans la semaine dernière, lors de ses obsèques célébrées à Tarbes mardi.

Le monde de l'ovalie était représenté en nombre pour accompagner les trois enfants et sept petits-enfants de cet ancien haut-fonctionnaire des douanes.

- "Gentillesse" -

"J'ai travaillé à ses côtés pendant huit ans, j'avais une proximité avec lui qui fait que j'ai beaucoup de souvenirs et qu'aujourd'hui est un jour pénible", a soufflé Bernard Laporte, sélectionneur des Bleus de 1999 à 2007 sous la direction de l'ancien joueur d'Agen, avant d'être lui aussi président de la FFR (2017-2023).

"C'est aussi l'homme qui a installé le rugby à 7 aux JO", a déclaré Bernard Laporte à l'AFP, avant d'ajouter: "On faisait des petits-déjeuners tous les matins pour convaincre et on a réussi parce que c'était un homme brillant."