Boston trop fort pour Toumani Camara et Portland

Camara a démarré la rencontre sur le banc face aux Celtics et a compilé 8 points, 1 rebond, 1 assist et 1 contre en 25 minutes sur le parquet. DeAndre Ayton a lui compilé 22 points et 15 rebonds pour les Blazers, insuffisant pour prendre le dessus sur le duo Jaylen Brown (27 points) et Jayson Tatum (26 points).

Portland occupe toujours la 14e et avant-dernière place de la Conférence Ouest avec un bilan de 18 victoires et 46 défaites devant San Antonio, battu 102-112 par Golden State. Boston, de son côté, décroche sa 50e victoire de la saison et trône toujours en tête de l'Est avec le meilleur bilan de la ligue.