Céline Van Gestel et les Yellow Tigers "motivées" à l'idée de jouer l'Euro à domicile

Après deux semaines de repos, les Tigers se sont retrouvées lundi pour lancer leur préparation pour l'Euro dont le premier match est prévu le 17 août contre la Hongrie à Gand. Suivront ensuite des rencontres contre la Slovénie (19 août), l'Ukraine (21 août), la Pologne (22 août) et la Serbie (24 août).

Un soutien du public dont les Tigers auront besoin pour tenter de créer un exploit contre la Serbie, double championne du monde, ou la Pologne, troisième de la dernière Ligue des Nations. "Peu importe l'adversaire, nous devrons nous battre du premier au dernier point. Dans un Euro, cela peut partir dans tous les sens. Nous allons tout donner et c'est aussi notre force. Nous ne sommes pas l'équipe la plus physique, mais nous ne lâchons rien. Nous voulons inspirer les gens et montrer une image positive durant cet Euro", a conclu la capitaine.