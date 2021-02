Chinoise made in USA, la skieuse Eileen Gu à l'assaut des JO de Pékin

Elle pourrait être l'une des vedettes des JO d'hiver de Pékin en 2022: Eileen Gu, skieuse sino-américaine de 17 ans, a d'abord représenté les Etats-Unis avant d'opter pour la Chine.

Cette spécialiste du ski freestyle, dont la silhouette lui vaut de poser dans les magazines de mode, a passé l'essentiel de sa vie en Californie, où elle est née d'un père américain et d'une mère chinoise.

En 2019, à l'âge de 15 ans, elle prend la décision "incroyablement difficile" de concourir pour la Chine, qui ne reconnaît pas la double nationalité.

Un choix opportun: le pays le plus peuplé du monde doit accueillir ses premiers Jeux d'hiver l'an prochain, même si des incertitudes demeurent en raison de l'épidémie de Covid-19 qui continue de faire rage dans le monde.

"Pouvoir inspirer des millions de jeunes là où ma mère est née (...) est une occasion unique de contribuer à promouvoir le sport que j'aime", a écrit Eileen Gu sur Instagram, pour justifier son changement de nationalité.

Connue en Chine sous le nom de "Gu Ailing", elle a tenu à préciser qu'elle était "fière de (ses) origines et tout aussi fière de (son) éducation à l'américaine".

- "Double identité" -

La Chine, lauréate d'une seule médaille d'or aux JO de Pyeongchang en 2018, a vite adopté Eileen Gu. Sinophone, elle y est affectueusement surnommée "Ailing la princesse grenouille", en référence au casque vert qu'elle portait lors d'une compétition.

"J'ai été élevée dans un environnement bilingue et j'ai passé tous mes étés à Pékin, je suis autant à l'aise dans la culture chinoise qu'américaine", a-t-elle déclaré à l'agence de presse Chine nouvelle.

"J'ai donc cette double identité. Ces deux moitiés qui font ce que je suis aujourd'hui."

L'adolescente aux longs cheveux blonds a fini ses études secondaires à San Francisco l'an passé, avec 12 mois d'avance, ce qui lui permet d'oublier un peu ses études et de se concentrer sur son entraînement pré-olympique.

Brillante élève, elle a d'excellents résultats scolaires et s'est vu offrir une place à la prestigieuse Université de Stanford, selon les médias américains.

Férue de mode, Eileen Gu est également apparue dans plusieurs magazines féminins, dont les éditions chinoises de Vogue et Cosmopolitan. Parmi ses sponsors figure une célèbre marque de boissons énergétiques.

Mais au-delà de ses photos sur papier glacé et de ses visites aux semaines de la mode de Milan ou de Paris, ce sont ses performances sportives qui en font une star en devenir.

- Nouvelle icône ? -

Eileen Gu a commencé le ski dès l'âge de 3 ans, et a remporté sa première épreuve de Coupe du monde de slopstyle lorsqu'elle en avait 15.

L'an passé, déjà sous les couleurs chinoises, elle a illuminé les Jeux olympiques de la jeunesse disputés à Lausanne (Suisse) et remporté deux titres en half pipe et en Big Air, en plus d'une médaille d'argent en slopstyle.

Nouveau signe de son potentiel en vue des JO: Eileen Gu a créé la sensation aux X Games d'hiver disputés ce weekend à Aspen (Etats-Unis) en décrochant deux médailles d'or (en slopstyle et en superpipe), ainsi que le bronze en Big Air.

Avec trois médailles pour une première participation, elle est devenue la première sportive à réussir une telle performance. Gu est également la première Chinoise à y remporter une victoire.

Dans la foulée, Chine nouvelle a intitulé lundi son long portrait sur elle: "Eileen Gu, 17 ans, la nouvelle icône du sport chinois ?".

Une pression médiatique qui renforce les attentes vis-à-vis de la jeune fille... qui ne fait pas non plus grand chose pour les minimiser.

"Mon objectif est de remporter l'or olympique", a-t-elle affirmé au site officiel des JO. "Ce serait tellement gratifiant eu égard à tout le travail que j'ai fait pour atteindre l'excellence dans ce sport."

Rendez-vous est pris pour 2022.