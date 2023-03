Coupe du monde de hockey à Wavre: la Wallonie va se pencher sur un soutien financier

Des échanges ont eu lieu entre la Fédération de hockey et le cabinet du ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont, en vue de la Coupe du monde 2026 qui aura notamment lieu à Wavre. "Je suis dans l'attente d'un dossier motivé et budgétisé de la part de la Fédération afin de soumettre un projet de soutien financier au gouvernement", a indiqué le ministre, lundi, en commission du parlement régional.

Dans ce cadre, l'idée d'une taskforce a été avancée afin de "créer un maximum de synergies". "Mais il va de soi que des réunions préparatoires et de coordination devront se tenir également à un échelon plus élevé avec les acteurs tels que la fédération, les services de sécurité et de secours, le gouverneur de la province ou encore les pouvoirs subsidiants", a poursuivi Adrien Dolimont (MR).

Tous ces aspects seront abordés lors de la réunion prévue le 27 mars, a-t-il enfin assuré.

En novembre 2022, la Fédération internationale de hockey a décidé d'attribuer la Coupe du monde de hockey féminine et masculine 2026 aux ligues nationales belge et néerlandaise. En Belgique, c'est à Wavre que les matches auront lieu. Aux Pays-Bas, les rencontres se dérouleront près d'Amsterdam.