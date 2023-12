Dallas se joue des Lakers, Boston poursuit sa route

Les Mavericks menaient de 10 points à la pause (71-61). Les Lakers renversaient la situation dans le troisième quart-temps (93-95). Dallas reprenait un avantage définitif à 8:06 du terme. Un trois points de Dante Exum à 53 secondes du buzzer mettait les Mavericks à l'abri (127-121), malgré un dernier sursaut des Californiens.

Les stars ont brillé des deux côtés. Luka Doncic a mis 33 points et délivré 17 assists pour Dallas, Tim Hardaway Jr. (32 points) et Exum (26 points) l'ont épaulé. LeBron James (33 points) et Anthony Davis (37 points, 11 rebonds) ont tenu leur rang côté Lakers.