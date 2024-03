Des succès en Elite Gold pour Liège, Charleroi, Limburg Utd et Courtrai

Liège l'a emporté (90-70) devant Landstede Hammers Zwolle. Face à une équipe coachée par Jean-Marc Jaumin, tombeur d'Anvers la semaine dernière, Liège a démarré lentement (8-16) avant de se montrer en réussite au-delà des 6m75 (11/20 en première période). Emmenés par Olivier Troisfontaines (22 points, 6/7 à 3pts) et Anthony Cambo (15 points), les Principautaires ont mené 53-31 au changement de côté pour ensuite gérer leur avantage. Dans le camp adverse, Joel Ekamba a inscrit 10 points en 22 minutes.

Au classement, Ostende peut en profiter pour s'installer seul en tête à condition de venir à bout de Leiden samedi. Il compte 23 points tout comme Den Bosch. Limburg et Zwolle (avec 3 matches en Elite Gold) suivent avec 21 points puis Leiden (1 match) et Anvers (20 points). Liège et Charleroi sont 7 et 8e avec 19 points.

En Elite Silver, Courtrai est venu à bout de Feyenoord 89 à 73 avec 16 unités de De'Vondre Perry. Paul Atkison (9 rebonds) et Jamarius Burton ont ajouté chacun 15 points au compteur pour des Courtraisiens qui confortent leur première place au classement général.