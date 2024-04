Emma Plasschaert toujours leader en ILCA 6 après quatre régates à Palma de Majorque

L'Ostendaise de 30 ans a terminé 14e et 4e des deux régates du jour après avoir gagné les deux manches de lundi. Comme le moins bon résultat n'est pas comptabilisé, Plasschaert possède 6 points. L'Australienne Mara Stransky, la Britannique Matilda Nicholls et l'Italienne Chiara Benini Floriani partagent la 2e place avec 9 points.

Les Olympiennes Isaura Maenhaut et Anouk Geurts pointent au 6e rang 49er FX. Elles ont pris les 4e et 5e places de leurs deux régates mardi. Avec 9 points, elles comptent 7 points de retard sur les Norvégiennes Helene Naess et Marie Rönningen qui ont gagné leurs deux courses.

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont 38e (34 points) et Jan van Maercke et Jack Gogan 85e et derniers (82) après quatre régates en 49er.

En Nacra 17, quatre régates ont été disputées. On trouve au 16e rang le premier des trois bateaux belges: celui de Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen (44 points). Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs sont 40e (96 pts) et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien 42e (104).