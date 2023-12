Isaac Kimeli atout majeur de la large délégation belge dimanche

Le champion de Belgique sera accompagné de John Heymans, Robin Hendrix et Guillaume Grimard. Tous les quatre peuvent ambitionner de figurer dans le top 10. Marco Vanderpoorten et Pieter-Jan Hannes, qui prendra son dernier départ, complètent la sélection belge. Kimeli compte déjà deux médailles à l'Euro de cross: l'argent à Tilburg en 2018 et le bronze à Turin en 2022. Il peut même viser l'or après le forfait sur blessure du double tenant du titre Jakob Ingebrigtsen. Ses principaux concurrents seront l'Italien Yemaneberhan Crippa et le Français Yann Schrub. Au classement par pays, nos compatriotes visent au moins le podium avec l'ambition de décrocher l'or.

Chez les femmes, Chloé Herbiet et Lisa Rooms visent le top 20. La grande favorite est la Norvégienne Karoline Bjerkeli Grovdal, qui pourrait remporter son 3e titre consécutif. Les quatre autres Belges dans cette course sont Juliette Thomas, Sofie Van Accom, Victoria Warpy et Imana Truyers. Au classement par équipes, la Belgique espère accrocher un top 5.