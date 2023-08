Isaura Maenhaut et Anouk Geurts entament en tête leurs Mondiaux en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont bien entamé leurs championnats du monde de voile, qui se déroulent depuis vendredi jusqu'au dimanche 20 août, à Scheveningue, aux Pays-Bas. Après 3 régates dans le groupe jaune, les deux Flandriennes occupent la tête de la classe 49er FX, dont le top 10 décrochera vendredi prochain son sésame olympique au terme des 15 régates de la semaine et de la course aux médailles.

Maenhaut et Geurts, 14es des JO de Tokyo et 5es du récent Test Event de Marseille, ont terminé deux fois aux 2es places et remporté leur 3e régate de leur groupe. Elles partagent la tête de l'épreuve avec 3 points (le moins bon résultat est supprimé), le même nombre d'unités que les Suédoises Bobeck/Netzler, leaders du groupe bleu, et que les Australiennes Price/Haseldine, 2es de leur groupe jaune.

Selon les mêmes critères de qualification, leurs homologues masculins en 49er, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont débuté de manière moins démonstrative. Ils sont 35es avec 18 points, après une 12e, et deux fois 9es places dans leur groupe rouge. La compétition est dominée par les Américains Snow/Agnese, avec 2 unités, partageant leur total avec les Espagnols Botin Le Chever/Trittel Johannes.