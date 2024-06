Jente Hauttekeete et Thomas van der Plaetsen 15e et 20e après trois épreuves du décathlon

Jente Hauttekeete et Thomas Van der Plaetsen figurent au 15e et 20e place du classement du décathlon des championnats d'Europe d'athlétisme au bout de la première demi-journée. Après les trois premières épreuves, lundi à Rome, Hauttekeete a accumulé 2.467 points, Van der Plaetsen 2.411.

Le Français Kevin Mayer, double vice-champion olympique et champion du monde 2022 de la discipline, ne pointe qu'à la 6e place (2.636 points). C'est son compatriote Makenson Gletty qui domine avec 2.788 points, s'étant montré le plus performant sur 100 mètres (10.55, 963 points) et au lancer du poids (16m27, 868 points). L'Estonien Johannes Erm (2.779 points) et le Norvégien Markus Rooth (2.754 points) suivent aux 2e et 3e rangs.

Au programme de la deuxième partie de journée figurent le saut en hauteur, à 19h30, et le 400 mètres à 22h20.