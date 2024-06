Jos Verlooy 10e du Grand Prix au Canada

Cinq cavaliers ont sauté un parcours sans faute, et deux d'entre eux ont fait de même dans le barrages à 1m60. Le Tchèque Vaclav Stanek (Quintin) a décroché la victoire avec 13/100e d'avance sur le Britannique Matthew Sampson (Daniel). L'Irlandais Conor Swail, sur Casturano, a été plus rapide que le duo mais il a commis une erreur et a terminé à la 3e place.