Julie Allemand rejoint Los Angeles Sparks en WNBA

Los Angeles Sparks a fait l'acquisition de Julie Allemand dans un échange avec Chicago Sky où évoluait la Liégeoise, qui inclut l'intérieure chinoise Li Yueru et une autre joueuse contre une acquisition de la prochaine draft.

Ce sera la troisième saison de Julie Allemand en WNBA après avoir débuté à Indiana Fever en 2020 lors de la pandémie à l'issue d'une saison où elle fut deuxième meilleure passeuse de WNBA (5.8 assists) et première 'débutante' élue dans l'équipe des rookies du All Star. Elle avait ensuite joué à Chicago Sky en 2022 avec Emma Meesseman, affichant une moyenne de 5,8 points, 4,6 assists et 3,1 rebonds en 24,4 minutes.