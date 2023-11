Koen Vereecke deuxième du GP du CSI 3* GP d'Oliva

Des dix cavaliers engagés dans barrage, sept n'ont pas commis de faute et le meilleur temps a été réalisé par Louise Simpson (Cindy R). La Britannique a effectué le parcours en 39.69 contre 39.99 secondes pour Vereecke et 40.36 pour Vincent Lambrecht (Varennes du Breuil).

Leonie Peeters (La Lou), qui n'a pas commis de faute non plus, a pris la septième place. Tatiana Troiani (Che de Kezeg Z) et Frederic Vernaet (Amadeo van 't Vossenhof), qui ont fait tomber une barre, se sont classés respectivement neuvième et dixième.